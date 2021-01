Difesa: Serbia, presidente Vucic annuncia dibattito pubblico su leva obbligatoria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato ha precisato che per ora "si vagheggia soltanto" sui pro e contro dell'eventuale reintroduzione. Al momento, ha aggiunto, ci sono "abbastanza ragioni" per reintrodurre la leva obbligatoria e "un po' di meno" per non farlo. "Non c'è ancora una decisione definitiva", ha detto il capo dello Stato spiegando che la leva obbligatoria non avrebbe comunque una durata di un anno ma sarebbe di "quattro, cinque o sei mesi". (Seb)