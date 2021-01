Kazakhstan: Covid, stretta su bar, ristoranti e centri commerciali ad Almaty

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Kazakhstan hanno decretato nuove restrizioni alle attività di bar, ristoranti e centri commerciali nella città di Almaty, nel sud del Paese, per contenere la pandemia di coronavirus. Lo riporta il quotidiano “Astana Times”, secondo cui i nuovi provvedimenti comportano la chiusura di tali attività nei fine settimana e riducono l’orario di lavoro nei giorni feriali dalle dieci del mattino alle otto di sera. In ogni caso, i locali non potranno ospitare più del 50 per cento delle persone previste dalla capacità massima. Resteranno inoltre chiusi cinema e teatri, tornati operativi solo di recente. Al contrario, saranno aperti dalle otto del mattino alle nove di sera centri benessere, saune e piscine, ma solo nei giorni feriali. Il decreto è stato annunciato in conferenza stampa dal capo delle autorità sanitarie locali, Zhandaberk Bekshin, che ha ribadito l’invito ai cittadini a rispettare le misure di prevenzione. “Per tornare alla vita normale ed evitare il rischio di contagio, dobbiamo proteggere i risultati che abbiamo raggiunto”, ha dichiarato l’esperto. Secondo uno studio epidemiologico condotto dal ministero della Sanità kazakho, Almaty, la più grande città del Paese, è attualmente considerata ad alto rischio, con casi giornalieri costantemente sopra quota 130. (Res)