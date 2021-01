Imprese: fonti Ue a “Faz”, AstraZeneca aumenterà consegne vaccino e pubblicherà contratto fornitura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda biofarmaceutica AstraZeneca (Svezia-Regno Unito) aumenterà la produzione del vaccino contro il coronavirus. Inoltre, la società pubblicherà il contratto per la fornitura del farmaco che ha stipulato con l'Unione europea. È quanto rivelato da fonti dell'Ue al quotidiano “Fankfurter Allgemeine Zeitung”. In una videoconferenza tenuta nella serata di ieri, l'amministratore delegato di AstraZeneca, Pascal Soriot, ha concordato con rappresentanti degli Stati membri che il contratto deve essere reso pubblico. Gli avvocati dell'azienda stanno attualmente lavorando a una proposta sulle “parti sensibili” dell'intesa che dovrebbero essere “oscurate”. Gli omissis dovranno poi essere concordati con la Commissione europea. L'obiettivo è pubblicare il contratto nella giornata di domani, 29 gennaio. Inoltre, Soriot si è impegnato a far sì che, a febbraio, AstraZeneca fornisca all'Ue più dosi del vaccino contro il Covid-19 di quanto previsto dal contratto. In origine, l'azienda avrebbe dovuto consegnare 80 milioni di fiale entro il primo trimestre del 2021. Tuttavia, AstraZeneca ha recentemente ridotto tale ammontare a 31 milioni di dosi. “Non è probabile che finiremo con 80 milioni di fiale, ma dovrebbero essere significativamente più di 31”, ha affermato Soriot. (segue) (Geb)