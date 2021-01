Imprese: fonti Ue a “Faz”, AstraZeneca aumenterà consegne vaccino e pubblicherà contratto fornitura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ad di AstraZeneca non ha più insistito sulla dichiarazione rilasciata in un'intervista secondo cui il contratto con l'Ue non conteneva alcuna informazione specifica su quantità e tempi delle forniture del vaccino. In particolare, Soriot non ha altresì ribadito che AstraZeneca si era impegnata esclusivamente a garantire la produzione “migliore possibile”, non a fornire quantità specifiche del farmaco conto la Sars-Cov2. La commissaria europea per la Salute e la Sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, ha definito queste affermazione “né vere né accettabili”. (Geb)