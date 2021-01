Lombardia: Anelli (Lega) a Peluffo e Pizzul (Pd), dimostrate con fatti vostre affermazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il fatto che la Lega Lombarda abbia dovuto acquistare inserzioni sui giornali per poter affermare la propria opinione, la dice lunga sull'imparzialità dell'informazione nel nostro Paese". Lo afferma in una nota Roberto Anelli, capogruppo della Lega al Pirellone, replicando ai consiglieri regionali Peluffo e Pizzul, del Partito Democratico secondo i quali anche lo stesso presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sarebbe stato ingannato dai dati sbagliati sul Covid. "Anziché contestare l'acquisto di spazi sui giornali, il PD cerchi di dimostrare le proprie affermazioni con fatti concreti e non con le solite sparate". "Invece di fare comunicati stampa – conclude Anelli – i consiglieri dem vadano a rivedersi le puntate di Report, dove si mostra come il Governo nascose le proprie malefatte all'inizio della pandemia".(Com)