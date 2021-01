Governo: Giammanco (FI), contattata da qualcuno dell'esecutivo ma ho detto no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è vero che potrei lasciare Forza Italia per appoggiare un Conte ter, lo avevo smentito già ieri. Chi me lo a chiesto? Sono stata contattata da qualcuno del governo, mi hanno chiesto di entrare a far parte della maggioranza, me lo hanno chiesto sia di persona sia via WhatsApp, sempre la stessa persona. Io però ho detto di no perché credo che questo governo abbia avuto la possibilità di dare risposte agli italiani e non l'abbia fatto". Lo ha detto la senatrice di Forza Italia, Gabriella Giammanco, ai microfoni del programma di Rai Radio1 "Un giorno da pecora". (Rin)