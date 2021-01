© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, osserva che le istituzioni "non devono mai rallentare il lavoro ordinario, anche quando si vive una crisi di governo incomprensibile e, per i problemi che abbiamo davanti, irresponsabile. Per fortuna - aggiunge su Twitter - la gestione della crisi è nelle salde mani del capo dello Stato". (Rin)