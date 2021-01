Brasile: occupazione, creati oltre 142 mila posti di lavoro formali nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Brasile sono stati creati 142.690 posti di lavoro formali nel corso del 2020. Lo riferisce il portale "G1" riportando i dati del Registro generale dei lavoratori dipendenti e dei disoccupati (Caged) del ministero dell'Economia. Il dato rappresenta il saldo tra il numero di nuovi assunti, 15.166.221, e il numero di licenziamenti, 15.023.531. Per il ministero si tratta del migliore risultato su base mensile dall'inizio delle serie storiche nel 1992. Si è trattato del terzo anno consecutivo in cui il paese registra un saldo positivo. Il ministro dell'Economia del Brasile, Paulo Guedes, ha dichiarato che il fatto di aver generato posti di lavoro in un anno come quello appena trascorso, tra pandemia di coronavirus e instabilità economica "è una grande notizia". (segue) (Brb)