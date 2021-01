Brasile: occupazione, creati oltre 142 mila posti di lavoro formali nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un anno terribile in cui il Prodotto interno lordo (Pil) si è contratto del 4,5 per cento siamo stati in grado di creare oltre 142 mila posti di lavoro", ha detto Guedes. "La priorità del Brasile adesso è salute, lavoro e reddito. Speriamo che, con la ripresa delle attività parlamentari dopo le vacanze, dopo l'elezione dei nuovi presidenti delle Camere, il Brasile possa andare avanti sulle risorse", ha affermato. Il risultato positivo registrato nel corso dei primi undici mesi dell'anno è stato motivato soprattutto dal programma governativo che ha consentito la sospensione dei contratti di lavoro e la riduzione di salari e orari, provvedimento che, secondo il ministero, ha impedito un maggior numero di licenziamenti. La misura, varata ad aprile e prorogata fino allo scorso dicembre, ha coinvolto 9.849.115 lavoratori brasiliani. (segue) (Brb)