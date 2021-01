Brasile: occupazione, creati oltre 142 mila posti di lavoro formali nel 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le ultime stime del Fondo monetario internazionale (Fmi), pubblicate il 26 gennaio, il Brasile potrebbe nel 2021 registrare un incremento del 3,6 per cento del Pil. Si tratta di un incremento di 0,8 punti percentuali rispetto alla stima elaborata ad ottobre scorso, quando il fondo proiettava l'espansione economica di Brasilia al 2,8. In aumento, ma più moderato, il pronostico sula crescita dell'economia messicana nel 2022: dal 2,3 di ottobre al 2,6. La proiezione del Fmi è in linea con quella degli analisti delle istituzioni finanziarie del Brasile che hanno rivisto al rialzo la stima di crescita del Prodotto interno lordo (Pil) del Brasile portandolo al 3,49 per cento, rispetto al 3,45 per cento stimato la scorsa settimana. La stima, che conferma le previsioni di ripresa economica dopo la recessione pari a – 4,37 a causa dall'impatto della pandemia di coronavirus, è contenuta nel bollettino di mercato della Banca centrale brasiliana (Bc), noto anche come rapporto "Focus", pubblicato il 25 gennaio. (Brb)