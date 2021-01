La Commissione Ue non risponde, abortisce il colosso europeo della cantieristica a guida italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salta definitivamente la fusione tra Fincantieri e Chantiers de l'Atlantique, e con essa la prospettiva di far nascere un campione europeo nel settore della cantieristica. Nella serata di ieri, al termine di un colloquio telefonico tra il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e il capo del dicastero francese dell'Economia Bruno Le Maire (a cui ha preso parte anche la vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Margrethe Vestager), le autorità italiane e francesi hanno annunciato che l'accordo firmato nel febbraio 2018 si concluderà il 31 gennaio 2021, dopo cinque proroghe. Una decisione da imputare, secondo un comunicato congiunto, alle "incertezze senza precedenti sul mercato turistico che non consentono di procedere alla prevista operazione". A pesare sicuramente anche le posizioni assunte dalla Commissione europea, che pur aprendo - il 30 ottobre 2019 - un esame approfondito del progetto esprimendo preoccupazioni sulle possibili conseguenze della fusione in termini di competitività, non ha raggiunto una posizione finale sulla transazione "nel contesto dell'epidemia Covid-19 e delle sue conseguenze sulla ripresa del mercato della cantieristica".Naufraga quindi il progetto avviato oltre tre anni fa e fortemente voluto dall'amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono, la cui realizzazione avrebbe costituito un importante primo passo verso un consolidamento della cantieristica europea: un obiettivo ancora prioritario per le autorità comunitarie, nel quadro degli sforzi per contrastare la concorrenza asiatica nel settore. Una decisione, quella della Commissione europea, che potrebbe avere anche risvolti politici dal momento che il consolidamento del comparto avrebbe fatto l'interesse dell'Europa e non soltanto quello italiano. La stessa Fincantieri, lo scorso dicembre, aveva fatto sapere - in merito ai quesiti inviati nel marzo 2020 dalla Commissione sul possibile scenario post-Covid - di "aver fatto tutto quello che dovevamo e potevamo fare" e di aver fornito tutta la documentazione necessaria. Alle due società, come spiegato anche da Patuanelli e Le Maire, non resta che trarre le necessarie conclusioni e concentrarsi "sulla loro strategia di uscita dalla crisi e su nuovi progetti".Una situazione che, dal punto di vista delle due società, vede Fincantieri in una posizione migliore rispetto alla controparte francese: il gruppo triestino non ha registrato cancellazioni di ordini nel corso del 2020, e la mancata fusione non rischia di pregiudicarne l'andamento grazie all'efficiente attività di diversificazione del business. Per quanto riguarda Chantiers de l'Atlantique, nella nota diffusa ieri sera viene specificato che "lo Stato francese rimane il principale azionista e sostiene l'azienda attraverso questa crisi", e con ogni probabilità verrà adesso avviato un processo di selezione per trovare un nuovo partner industriale per l'azienda. La notizia è stata comunque recepita positivamente dai mercati finanziari, che avevano presumibilmente messo in conto il possibile esito negativo del colloquio tra le autorità dei due paesi: ieri sera, già dopo la diffusione della notizia, Fincantieri ha chiuso in Borsa con un rialzo del 3,3 per cento, anche se la perdita di un'occasione è stata ribadita anche dagli analisti finanziari. Uno scenario che, secondo gli analisti di Equita, era "quello più probabile anche alla luce delle dichiarazioni dei soggetti coinvolti: in ogni caso, riteniamo che lo stop al deal rimanga un'occasione persa di consolidamento del mercato nella cantieristica navale europea". (Ems)