Imprese: per Equita aggregazione Unicredit con Banco Bpm ha senso ma ipotesi Mps resta più probabile

- L'arrivo di Andrea Orcel in Unicredit in sostituzione dell'amministratore delegato uscente, Jean Pierre Mustier, ha riacceso il dibattito su una possibile aggregazione tra la banca di Piazza Gae Aulenti e Banco Bpm, alla luce anche del passato di Orcel nel campo delle M&A. Secondo gli analisti di Equita, un'aggregazione tra Unicredit e Banco Bpm "avrebbe particolarmente senso dal punto di vista industriale, poiché permetterebbe a Unicredit di rafforzare significativamente il proprio posizionamento competitivo in Italia, specialmente al Nord". Resta comunque più probabile l'ipotesi di Monte dei Paschi di Siena: in assenza di alternative per Mps, scrivono gli analisti di Equita, Unicredit "resta la candidata principale per un'aggregazione, rendendo quindi meno probabile lo scenario di Banco Bpm". (Rin)