Speciale scuola: Pd Roma incontra studenti medi con giovani democratici e assessore Lazio

- "In questi giorni gli studenti e le studentesse delle scuole superiori stanno sperimentando un sistema misto di frequenza scolastica tra lezioni in presenza e didattica digitale integrata". Lo comunica in una nota il Partito Democratico di Roma. "Una condizione dovuta alla necessità di tenere sotto controllo il numero dei contagi e garantire il successo della campagna vaccinale per uscire dalla lunga emergenza sanitaria, economica, occupazionale, sociale e culturale innescata da Covid-19. Ma che altrettanto sta mettendo a dura prova il sistema scolastico e di cui le istituzioni, la politica, la società tutta deve farsi carico - spiega -. Nelle scorse settimane le ragazze e i ragazzi dei licei di Roma hanno lanciato un appello a un maggior coinvolgimento nel percorso di uscita dalla crisi e necessario e urgente ripensamento della scuola a garanzia del diritto universale allo studio e all'apprendimento. Un appello che politica e istituzioni hanno il dovere di ascoltare. Per questo come Partito democratico di Roma, insieme ai Giovani democratici, abbiamo promosso un incontro che si è svolto da remoto con le diverse rappresentanze degli studenti medi di Roma". (Com)