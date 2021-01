Speciale scuola: Azione, boom negazionista, serve piano contro antisemitismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serve un piano organico contro il boom di atti negazionisti nelle scuole che sia in linea con la strategia contro l'antisemitismo annunciata dalla Commissione Europea". Lo dichiara in una nota Laura Scalfi, responsabile scuola di Azione. "Negli ultimi 15 anni, come evidenziato dall'Eurispes, gli atti di antisemitismo sono aumentati dal 2,7 al 15 per cento con picchi che si avvicinano al 40 per cento se si comprendono i meri gesti di scherno e provocazione. Chi nega l'Olocausto apre la porta a quelli di domani, per questa ragione occorre al più presto l'elaborazione di un piano di educazione civica contro la radicalizzazione da adottare nelle scuole e negli istituti di formazione. Bisogna fare in modo – aggiunge Scalfi - che si diffondano quei semi di conoscenza e memoria che nutrono la speranza di una società migliore e sono l'unico vaccino possibile all'odio e all'oblìo". (Com)