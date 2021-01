Speciale scuola: Campidoglio, al via reinserimento in organico per operatori Oepa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa operazione ha una valenza significativa: porre la massima attenzione verso quei settori nevralgici che, negli anni, hanno sofferto tagli indiscriminati al personale - aggiunge l'assessore al Personale, Antonio De Santis -. L'atto approvato è il primo, necessario passo, per il reinserimento di questa figura importantissima, dedicata allo sviluppo formativo e all'inclusione di bambini e ragazzi con disabilità nelle scuole. Mettiamo al centro la persona: da un lato, gli alunni fragili, cui riconosciamo il diritto alla continuità educativa, dall'altro valorizziamo la figura professionale degli Oepa", conclude l'assessore. "Questa Memoria nasce dalla sinergia e comunanza d'intenti con l'Assemblea Capitolina, che in data 16 ottobre 2020 ha approvato l'ordine del giorno n. 152, volto appunto ad avviare il processo di reinserimento della figura Oepa in organico, conformemente alle normative vigenti. Vogliamo dare voce agli operatori di settore e alle famiglie dei ragazzi con disabilità, dimenticati per decenni", conclude Teresa Maria Zotta, presidente della commissione Scuola di Roma Capitale. (Com)