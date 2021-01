Speciale scuola: bambini scrivono a Asl Frosinone, siete eroi, grazie perché continuate a combattere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vi vogliamo ringraziare per esserci sempre stati, per non aver mai smesso di combattere per alimentare in ciascuno paziente coraggio e fiducia, e spronarli a reagire, e non smettere mai di sperare. Siamo orgogliosi di voi, sappiamo quello che state facendo per tutti noi e vi siamo vicini in questo momento drammatico”, aggiungono i bambini. “Continuate a dare conforto alle persone, specialmente agli anziani più deboli e fragili, i nostri nonni. Anche noi a scuola portiamo avanti un progetto dal titolo: ‘Con... tatto amico’ che prevedere di individuare persone sole e anziane e di contattare telefonicamente. Diventare amici e scambiare esperienze. Abbiamo già cinque persone di cui ci prendiamo cura, a cui siamo legati da un profondo affetto. Il virus, per quanto forte possa essere, non ci fermerà mai! Ritorneremo ad abbracciarci! Grazie di cuore. Con affetto, gli alunni della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto comprensivo Veroli 2” (Rer)