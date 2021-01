Speciale scuola: Roma, a Casina Raffaello nuovi laboratori di febbraio dedicati a natura ed amici animali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il mese di febbraio Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività dell'assessorato alla Persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zetema progetto cultura, "prosegue la sua programmazione con le attività del martedì e del giovedì pomeriggio. I bambini dai 4 agli 11 anni compiuti potranno giocare con due straordinari autori, Gianni Rodari e Leo Lionni, e allo stesso tempo imparare divertendosi con i nuovi laboratori creativi dedicati alla natura, agli alberi, ai fiori e agli amici animali". "Tutte le attività - si legge nella nota - sono organizzate nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19. Previsti specifici percorsi per l'ingresso e per l'uscita, il 'triage' di accoglienza e il distanziamento interpersonale. Obbligatorio l'uso della mascherina per i bambini dai 6 anni in su. Il costo di ciascun laboratorio, che dura circa 1 ora, è di 7 euro a bambino. È possibile iscriversi a entrambe le attività previste nella giornata al costo di 14 euro. Prenotazione obbligatoria al contact center 060608 fino ad esaurimento dei posti disponibili. I dettagli sul programma, gli orari, le fasce d'età dei destinatari e la capienza massima per ogni attività sono consultabili sul sito www.casinadiraffaello.it". (Com)