Speciale scuola: incontro a Pomezia tra sindaco e dirigenti per rientro in classe in presenza

- Incontro virtuale tra i dirigenti scolastici degli istituti secondari di II grado IIS Copernico, IIS Largo Brodolini, Liceo Pascal, Liceo Picasso e i rappresentanti degli studenti. Lo si apprende da una nota del comune di Pomezia. "Presenti alla riunione -si legge- il sindaco Adriano Zuccalà e gli Assessori Miriam Delvecchio e Luca Tovalieri per fare il punto, ad una settimana dalla ripresa delle attività didattiche in classe, sull'attuale situazione e valutare insieme eventuali criticità.Unanime -si legge anche nella nota- la richiesta delle parti di ottimizzare il servizio di trasporto in modo da evitare assembramenti e al contempo ridurre le attese alla fermata". (Com)