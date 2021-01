Speciale scuola: Azzolina, contro ogni odio pagina drammatica da ricordare e trasmettere a giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella della Shoah è una pagina "drammatica, fra le più buie della nostra storia recente. Un capitolo che dobbiamo tenere bene a mente e che dobbiamo trasmettere per far sì che i giovani sentano l’urgenza di raccogliere il testimone della memoria e di lottare contro ogni forma di odio e di razzismo. Non possiamo e non dobbiamo mai abbassare la guardia. Ricordiamocelo sempre". Lo scrive su Facebook la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina. "Il ministero dell’Istruzione, come abbiamo scritto nell’annuale circolare alle scuole sul Giorno della memoria, porta avanti da tempo il suo impegno per promuovere nelle istituzioni scolastiche un’ampia varietà di attività di studio, formazione e sensibilizzazione. Nella convinzione che è a scuola che si formano le coscienze, si acquisiscono valori, si gettano le basi per un futuro che possa essere di benessere e di pace per tutti", spiega. (Rin)