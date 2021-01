Speciale scuola: Mattia (Pd), bene impegno Regione Lazio per abbattimento rette asili nido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene l'avviso pubblico pubblicato dalla Giunta regionale che con 6 milioni di euro va a sostenere le famiglie nell'accesso ai servizi educativi con bonus abbattimento rette fino a 337 euro. Un segnale importante anche la previsione, all'interno del piano 'nextgenerationlazio' di un piano straordinario da 500 milioni di euro per finanziare nuove strutture in tutto il territorio regionale". Lo afferma in una nota Eleonora Mattia, presidente commissione Scuola in consiglio regionale del Lazio. (Com)