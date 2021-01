Speciale scuola: Azzolina, mai abbassare guardia, giovani utilizzino linguaggio di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, è intervenuta al palazzo del Quirinale alle celebrazioni ufficiali della Giornata della memoria che si sono svolte in diretta televisiva alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, della presidente dell'Ucei (Unione delle comunità ebraiche italiane), Noemi Di Segni, di Sami Modiano, sopravvissuto all'Olocausto, della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, del presidente della Camera, Roberto Fico, del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Lo riferisce una nota del ministero. La senatrice "Liliana Segre vi definisce una generazione 'fortissima', perché crede nei giovani, ha fiducia nei giovani, crede che voi rappresentiate il futuro. E anche io credo in questo", ha detto la ministra rispondendo alle domande di una studentessa e di uno studente presenti alla cerimonia al Quirinale. "Voi manifestate un grande senso di responsabilità e avete bisogno di essere ascoltati. E se utilizzate un linguaggio franco, schietto, attraverso il quale confrontarvi con gli adulti, dimostrate già di essere migliori rispetto agli stereotipi con cui a volte vi descrivono". La scuola, ha ricordato la ministra "è l'antidoto contro ogni forma di violenza verbale e fisica, contro ogni forma di odio, razzismo, antisemitismo". E rivolgendosi ai più giovani, ha proseguito: "utilizzate un linguaggio di pace, con tutti i valori buoni che la scuola vi insegna, che vi fa sentire parte di una comunità e che vi dà valori di solidarietà". (Com)