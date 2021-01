Sicurezza: Viminale, omicidi volontari in calo nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direzione centrale della polizia criminale del dipartimento della Pubblica sicurezza ha predisposto un documento sugli omicidi volontari in Italia nel quadriennio 2017-2020, con particolare riferimento a quelli riconducibili alla violenza di genere. Nel documento elaborato dal Servizio analisi criminale, si evidenzia come, analogamente agli anni precedenti, anche nell'anno appena trascorso vi sia stata una costante diminuzione degli omicidi volontari. Si è passati dai 375 eventi delittuosi del 2017, ai 359 del 2018, ai 315 del 2019 per arrivare ai 271 del 2020, con una riduzione tra il 2019 e il 2020 del 14 per cento. (Rin)