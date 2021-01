Visegrad: il presidente ceco Zeman sarà presente al vertice del 9-10 febbraio in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Ceca, Milos Zeman, sarà presente al vertice dei capi di Stato del gruppo di Visegrad (V4) che dovrebbe tenersi il 9 e 10 febbraio in Polonia. La presidenza ceca attende che la controparte polacca confermi la data, riporta l'agenzia di stampa "Ctk", citando il portavoce di Zeman, Jiri Ovcacek. L'incontro dei presidenti di Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria avrebbe dovuto svolgersi lo scorso autunno ma è stato posposto in relazione alla pandemia di coronavirus. A inizio dicembre, durante una visita dell'omologo polacco Andrzej Duda a Praga, Zeman aveva promesso che avrebbe partecipato. Per il capo dello Stato ceco sarà il primo viaggio all'estero da oltre un anno, ovvero dalle visite in Germania e Slovacchia del novembre 2019. Tra i viaggi cancellati l'anno scorso a causa del virus ci sono visite in Italia, in Bulgaria, la partecipazione a un incontro dell'Iniziativa dei Tre Mari in Estonia e quella alla parata per l'anniversario della fine della Seconda guerra mondiale a Mosca. Sempre in Polonia, Zeman prenderà parte a una videoconferenza nel formato 17+1 per la cooperazione tra Cina e Paesi dell'Europa centrale e orientale. (Vap)