Brasile: entrate royalties petrolifere diminuite del 15,9 per cento nel 2020

- La riscossione di royalties petrolifere e partecipazioni speciali in Brasile si è ridotta del 15,9 per cento nel 2020 rispetto all'anno precedente. Lo riferisce il Centro brasiliano di infrastruttura (Cbie) in uno studio eleborato sui dati dell'Agenzia nazionale del petrolio (Anp). Le entrate nel periodo analizzato, tra gennaio e ottobre, sono state pari a 37,2 miliardi di real (5,7 miliardi di euro). In virtù della leggera ripresa del prezzo del petrolio alla fine del 2020, la società di consulenza stima che le entrate totali alla fine del 2020 si attesteranno al di sotto dei 53 miliardi di real (8 miliardi di euro), per un calo pari a circa il 6 per cento rispetto al 2019. (segue) (Brb)