Brasile: entrate royalties petrolifere diminuite del 15,9 per cento nel 2020 (2)

- Le royalties sono gli importi pagati dalle compagnie petrolifere che operano in Brasile al governo federale, a quelli degli stati e ai municipi dove si trovano i siti di produzione. Le partecipazioni speciali sono una compensazione aggiuntiva e vengono addebitate quando ci sono grandi volumi di produzione o alta redditività. Questi valori fanno parte dei cosiddetti ricavi non gestiti e dipendono da diversi fattori come i prezzi del petrolio, la quotazione del dollaro contro il real e il volume di produzione. Nel 2019, la raccolta di royalties e partecipazioni speciali ha totalizzato 56 miliardi di real (8,5 miliardi di euro), il valore nominale più alto mai registrato. (Brb)