Regno Unito: Johnson visita laboratorio analisi Covid in Scozia, per Sturgeon visita "non essenziale"

- Il primo ministro britannico ha visitato nella mattinata di oggi un laboratorio scozzese presso il polo ospedaliero universitario Queen Elizabeth di Glasgow, nonostante la prima ministra scozzese Nicola Sturgeon si sia detta contraria alla sua visita in Scozia e abbia definito il suo viaggio come "non essenziale", e quindi proibito secondo le restrizioni anti Covid in vigore in Scozia. Lo staff del primo ministro britannico ha sottolineato come la sua visita sia stata pensata per sottolineare il valore del Regno Unito nel suo complesso nella lotta alla pandemia, in risposta anche alle crescenti tendenze indipendentiste scozzesi, enfatizzatesi a seguito della Brexit. A questo si aggiungerebbero bassissimi livelli di consenso per Johnson, controbilanciati da elevati livelli di gradimento per la prima ministra Sturgeon, la quale è fortemente a favore dell'indipendenza di Edimburgo da Londra, ed ha annunciato che convocherà un referendum in merito se vincerà le elezioni nazionali in Scozia nel mese di maggio. (Rel)