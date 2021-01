Governo: Merlo, Vitali? Ripensamento forse frutto operazione politica per delegittimarci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo incontrato Mattarella nella sala degli Arazzi, l'incontro è andato molto bene, ci ha ascoltato, lasciamo nelle sue mani la possibilità di risolvere la crisi. Lui ha preso nota, ha detto che è una situazione critica e che questa crisi va risolta presto". Lo dice il senatore del gruppo Europeisti, Ricardo Merlo, a "Un Giorno da Pecora" su Rai Radio1. "Noi abbiamo fatto il nome di Conte, senza di lui può entrare più tranquillamente IV ma uscirebbero altri. Il Presidente ascolta, abbiamo parlato io, De Falco e Causin, eravamo divisi da da plexiglass". E sul ripensamento del senatore Luigi Vitali, Merlo spiega: "Non lo conosco, forse il suo ripensamento è stato frutto di una qualche operazione politica fatta apposta, non dalla maggioranza di governo. Potrebbe esser stato fatto per delegittimare questo nuovo gruppo". Infine, su Italia Viva, il senatore aggiunge: "Iv è un partito di transfughi, sono stati votati da elettori dal Pd e ora votano contro il partito che li ha portati in Parlamento". (Rin)