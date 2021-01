Iraq-Giordania: siglati due memorandum d’intesa su salute, istruzione e ricerca scientifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi dell’Iraq e della Giordania hanno siglato oggi, al termine di un incontro fra i primi ministri dei due Paesi, Mustafa al Kadhimi e Bisher al Khasawneh, alla presenza delle rispettive delegazioni ministeriali, due memorandum d’intesa, uno nel settore sanitario e l'altro nell'ambito della ricerca scientifica. Lo riferisce un comunicato congiunto rilasciato dagli esecutivi di Amman e Baghdad. Durante la riunione le parti hanno discusso innanzitutto degli ultimi sviluppi regionali, sottolineando la necessità di proseguire il lavoro per risolvere le crisi che affliggono l’area e realizzare pace e sicurezza. I due governi hanno inoltre condannato il terrorismo, in tutte le sue forme, e ribadito la necessità di combatterlo. Le parti hanno concordato inoltre di potenziare la cooperazione in vari ambiti, fra cui lo scambio commerciale, l’integrazione industriale, l’energia, i trasporti, il settore finanziario, l’agricoltura, la salute, il settore idrico, educazione e ricerca, comunicazioni e informatica e settore privato. (segue) (Res)