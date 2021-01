Iraq-Giordania: siglati due memorandum d’intesa su salute, istruzione e ricerca scientifica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due governi hanno concordato innanzitutto di potenziare il volume degli scambi commerciali bilaterali, e di rimuovere gli ostacoli che impediscono i flussi di merci tra i due Paesi, per esempio introducendo agevolazioni doganali. Le parti hanno inoltre discusso di accelerare i passi esecutivi per attuare il progetto della “Città economica” congiunta fra Iraq e Giordania. In ambito energetico, i governi iracheno e giordano hanno affrontato la questione del rinnovo del memorandum d’intesa siglato fra i due Paesi per l’importazione di petrolio greggio dall’Iraq, e hanno concordato di procedere con l’attuazione della linea di trasmissione elettrica a doppio circuito, lunga 300 chilometri, fra le stazioni elettriche di Risha (in Giordania) e Al Qaim (in Iraq). Le parti hanno anche discusso del progetto per l’oleodotto Iraq-Giordania, e concordato di completare i colloqui bilaterali per giungere alla firma di un accordo-quadro in materia. (segue) (Res)