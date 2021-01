Iraq-Giordania: siglati due memorandum d’intesa su salute, istruzione e ricerca scientifica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l’industria, i governi hanno sottolineato la necessità di rafforzare la cooperazione e l’integrazione nei vari settori dell’industria farmaceutica (farmaci, vaccini, pesticidi agricoli, abbigliamento, industrie chimiche e fertilizzanti) mediante formazione, investimenti, fornitura di materie prime e semilavorati e riabilitazione di fabbriche. Nel settore dei trasporti, invece, le parti hanno concordato di convocare un incontro della commissione tecnica mista per il trasporto terrestre, mentre in ambito finanziario hanno deciso di completare la formazione della commissione mista per la risoluzione delle questioni in sospeso fra i due Paesi. Per quanto riguarda la cooperazione nel settore agricolo le parti hanno deciso di fornire tutte le agevolazioni possibili allo scambio di prodotti agricoli fra Iraq e Giordania, e di intensificare lo scambio di informazioni e competenze tra i due Paesi. (segue) (Res)