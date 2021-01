Iraq-Giordania: siglati due memorandum d’intesa su salute, istruzione e ricerca scientifica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due governi hanno inoltre accolto con favore l’accordo raggiunto in precedenza fra Baghdad e Amman per aumentare la capacità della rete internet irachena tramite la rete giordana, e l’utilizzo dei centri dati presenti in Giordania per fornire un’infrastruttura sostitutiva ai settori privato e pubblico in Iraq. Infine, i due esecutivi si sono concentrati sulla cooperazione trilaterale con un attore assente, l’Egitto, sottolineando la necessità di accelerare l’attuazione delle decisioni raggiunte al vertice a tre tenutosi lo scorso 25 agosto 2020 nella capitale giordana, Amman, con la partecipazione di re Abdullah II, del presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi e del premier iracheno Al Kadhimi. Le parti hanno ribadito la necessità di convocare incontri a livello ministeriale fra i tre Paesi nei settori dell’integrazione industriale, della sicurezza alimentare, dell’energia, dei trasporti, degli alloggi e dell’agricoltura. (Res)