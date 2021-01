© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente Mattarella ci ha chiesto cosa pensiamo di un Conte Ter. A Mattarella noi abbiamo detto che non appoggeremo nessun governo con sovranisti, con Fratelli d'Italia e il resto. In un governo di Unità nazionale non ci sarebbe bisogno di noi". Lo dice la presidente del gruppo per le Autonomie Julia Unterberger, a Rai Radio1, ospite di "Un Giorno da Pecora". (Rin)