Usa: Generali Investments, Fed smorza preoccupazioni su inflazione

- Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha utilizzato la riunione di gennaio per sottolineare ancora una volta che il lavoro a sostegno della ripresa non è concluso: i tassi rimarranno prossimi allo zero per un periodo prolungato e gli acquisti di asset continueranno al ritmo attuale, con ogni possibilità di tapering nel breve periodo che è stata fortemente respinta. È quanto si legge in una nota di Generali Investments, in cui viene sottolineato come il comunicato stampa contenesse poche modifiche: il recente rallentamento è stato debitamente registrato, così come la sua concentrazione in pochi settori. Inoltre, è stato omesso ogni riferimento alla tempistica dell'impatto che la crisi sanitaria potrebbe generare sull'outlook economico. I rischi sono ancora considerevoli, ha chiarito Powell in conferenza stampa, ma sono per lo più a breve termine e vi è una forte evidenza che l'economia sarà più forte nella seconda parte dell'anno. I timori di un aumento dell'inflazione mostrati dai mercati finanziari e sulla crescente aspettativa di una ripresa della domanda interna, scrivono gli analisti di Generali, sono stati minimizzati: l'effetto base durante la primavera e la domanda repressa faranno salire l'inflazione di "pochi decimi di punto percentuale", ma la Fed si aspetta che tale aumento sia limitato in termini di dimensioni e durata. Le significative pressioni disinflazionistiche che hanno colpito l'economia globale non sono scomparse con la pandemia. (segue) (Com)