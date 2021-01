Usa: Generali Investments, Fed smorza preoccupazioni su inflazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, prosegue la nota, la Fed ha ora un'attenzione estremamente focalizzata sul riportare l'economia alla piena occupazione, che favorirebbe in particolare i lavoratori meno qualificati, che hanno bisogno di un mercato del lavoro molto attivo. Qualsiasi conclusione dell'approccio accomodate dovrà attendere l'attestarsi dell'inflazione moderatamente sopra il due per cento e il raggiungimento della piena occupazione. Powell si è astenuto nuovamente dal fornire una definizione o una formula precisa: la comunicazione della Fed garantirà che gli operatori di mercato non saranno colti di sorpresa quando il Fomc deciderà che è ora di iniziare a mutare atteggiamento. Il presidente, prosegue la nota, ha inoltre minimizzato i rischi per la stabilità finanziaria. I prezzi delle azioni sono alti come reazione alle notizie positive sui vaccini e sulla politica fiscale, il legame con i tassi bassi non è così stretto come si pensa comunemente: la leva finanziaria aziendale non è un problema scottante, poiché i default sono inferiori alle stime. Secondo gli analisti di Generali, il settore bancario ha resistito bene alla crisi: la capitalizzazione è ora più alta rispetto a prima della pandemia, ma qualsiasi discorso circa l'eliminazione delle restrizioni sui pagamenti dei dividendi è prematuro. Sono disponibili strumenti di regolamentazione e supervisione per prevenire criticità e sono questi gli strumenti che la Fed impiegherà, poiché l'intervento sui tassi di interesse peggiorerebbe invece le cose danneggiando l'economia reale. (Com)