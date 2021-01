Covid: domani udienza tribunale lavoro licenziamento operatore Don Gnocchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si discuterà domani davanti al giudice del Lavoro del Tribunale di Milano la causa contro il licenziamento di Hamala Diop, 25 anni, ex operatore sanitario dipendente della cooperativa Ampast e impiegato all’Istituto Palazzolo della Fondazione Don Carlo Gnocchi, una delle rsa al centro delle inchieste della Procura di Milano sulla diffusione del contagio da Covid-19 all'interno della struttura durante la prima ondata. Diop aveva denunciato, insieme ad altri colleghi, presunte irregolarità nella gestione dell'emergenza coronavirus da parte dei vertici dell’istituto gerontologico. Successivamente la Fondazione Don Gnocchi aveva motivato il licenziamento sostenendo l’esistenza del "diritto di non gradimento nei confronti della cooperativa, ritenendo la presenza di alcuni dei loro lavoratori all'interno della struttura incompatibile e inopportuna" anche alla luce delle proteste riportate dai media. “In quei giorni - dichiara in una nota l’avvocato Romolo Reboa - tutti espressero solidarietà ad Hamala Diop, alcuni si impegnarono a offrirgli un posto di lavoro, ma poi, spenti i riflettori mediatici, il giovane è rimasto senza sostentamento: io e i colleghi della difesa ci auguriamo che il 29 gennaio egli possa trovare nelle aule del Tribunale quella giustizia che il suo coraggio e quello dei colleghi certamente meritano”. (Rem)