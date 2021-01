Covid: Fuksas, nella mia Nuvola 5 mila vaccini al giorno, sono felicissimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mia Nuvola come spazio per le vaccinazioni a Roma? È l'unica cosa che mi ha reso davvero felice in questo momento, così l'architettura diventa veramente utile. Sono contento perché la Nuvola ha ospitato l'Opera, il balletto e ora la sanità". Così l'architetto Massimiliano Fuksas ospite della trasmissione radiofonica "Un Giorno da Pecora". "Ho parlato con l'assessore alla Sanità, prenderà tutta la parte basse - aggiunge - si faranno 5mila vaccini al giorno su una superficie di 10mila metri quadri". (Com)