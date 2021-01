Sociale: sindacati Roma, primo febbraio di nuovo in piazza contro i tagli ai servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Contro i tagli ai servizi sociali previsti dal bilancio di previsione 2021-2023 e per aprire un confronto con l'amministrazione capitolina su welfare, infrastrutture, investimenti e progetti per un nuovo modello di città, nonché sulle crisi del sistema delle aziende partecipate, la Cgil di Roma e del Lazio, la Cisl di Roma Capitale Rieti e la Uil del Lazio manifesteranno lunedì 1 febbraio, alle ore 14.30, con un presidio in piazza del Campidoglio". Così in un comunicato unitario i sindacati confederali territoriali. (Com)