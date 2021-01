Speciale scuola: Vacca (M5s), cultura sia nutrimento vitale per nuove generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ricordo degli orrori del passato di per sé non può bastare a costruire una società migliore: occorre seminare la cultura giorno dopo giorno, renderla nutrimento vitale soprattutto per le nuove generazioni che rischiano, oggi ancora di più, di sentirsi abbandonate a sé stesse. Così Gianluca Vacca, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura a Montecitorio. "Ogni istituto formativo e culturale è fondamentale per questo scopo, la scuola prima di tutti: è tra i banchi di una classe, scoprendo l'arte in ogni sua forma, condividendo idee e pensieri che la Memoria diventa non solo memoria, ma rifiuto istintivo della barbarie e desiderio smisurato di umanità", aggiunge. (Rin)