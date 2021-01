Governo: Vitali, chiedo scusa a Conte, mi assumo mie responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Approfitto di questa trasmissione per per chiedere scusa al presidente Conte, mi hanno insegnato che quando si sbaglia ci si deve assumere le proprie responsabilità". Lo ha detto ai microfoni di "Un giorno da pecora" su Rai Radio1 il senatore Luigi Vitali, che, rispetto a ieri sera, è tornato sui suoi passi sul sostegno ad un eventuale Conter ter. "Io ho sbagliato e gli chiedo scusa. Ho fatto una valutazione errata, spinta da tanti fattori non ultimo quello di evitare le elezioni anticipate", ha spiegato. (Rin)