- "Nelle Marche come in Polonia, la destra è questa: negazione dell'autodeterminazione e assenza di rispetto per la volontà delle donne. La legge 194 e la RU486 rappresentano non solo la libertà di scegliere, ma di poterlo fare in sicurezza. Giù le mani dai nostri corpi". Lo scrive su Twitter Cecilia D'Elia, portavoce della Conferenza delle donne democratiche.(Rin)