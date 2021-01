Sicurezza: Viminale, nel 2020 più donne vittime omicidio e uccise in ambito familiare affettivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approfondendo il confronto nell'ultimo biennio, risultano in lieve aumento le vittime di sesso femminile (da 111 del 2019 a 112 del 2020) e quelle uccise in ambito familiare affettivo (da 94 a 98). Diverso l'andamento degli omicidi in ambito familiare affettivo che da 151 del 2019 si riducono nel 2020 a 142 e delle donne uccise da partner o ex partner, che da 68 del 2019 diventano 66 nel 2020. E' quanto si legge in un documento sugli omicidi volontari in Italia nel quadriennio 2017-2020, elaborato dalla direzione centrale della polizia criminale del dipartimento della Pubblica sicurezza. Merita attenzione il dato sull'andamento mensile degli omicidi, sia nel 2019 che nel 2020 - continua il testo - che evidenzia una stretta correlazione con le misure restrittive adottate a seguito della pandemia da Covid-19 e le successive riaperture alla libera circolazione delle persone. Gli omicidi nel 2020, di cui ben 31 a gennaio, si riducono a partire dal mese di febbraio (16) e, quindi, nel periodo del lockdown, con valori particolarmente bassi nei mesi di marzo e aprile (18 omicidi). Con l'allentamento delle misure restrittive a maggio e a giugno, rispettivamente 20 e 33 omicidi, si è registrato un nuovo incremento del fenomeno, che successivamente ha fatto registrare una nuova flessione nei mesi di ottobre e novembre (17). A febbraio, maggio, ottobre e novembre 2020 il 100 per cento delle donne sono state uccise in ambito familiare-affettivo. (segue) (Rin)