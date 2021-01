Sicurezza: Viminale, nel 2020 più donne vittime omicidio e uccise in ambito familiare affettivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un trend - prosegue il documento - che risulta, invece, più altalenante nel 2019 quando la soglia minima è stata raggiunta nei mesi di giugno (20) e dicembre (16), e il maggior numero di omicidi è stato registrato nei mesi di marzo (38) e di aprile (32). Nello specifico, mentre nel 2019 il valore si mantiene costante intorno al 30 per cento, con un evidente incremento nei mesi di giugno e dicembre (50 per cento), nel 2020, la maggior incidenza si registra proprio nel primo periodo del lockdown, quando già nel mese di marzo si attesta al 61 per cento, per poi nuovamente diminuire nei mesi successivi, risalendo sino al 59 per cento nel mese di novembre. Infine, il dato su base regionale rileva che delle 111 vittime donne del 2019 la maggior parte è stata uccisa in Lombardia (18). Seguono l'Emilia-Romagna (14) e il Lazio (12). Nel 2020, anno in cui sono state uccise 112 donne, la Lombardia ha continuato a mantenere il primato con 21 omicidi seguita dal Piemonte (16). (Rin)