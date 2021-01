Grecia: Macron, Putin e principe Carlo il 25 marzo ad Atene per 200mo anniversario indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Francia e Russia, Emmanuel Macron e Vladimir Putin, saranno il 25 marzo ad Atene per partecipare alle celebrazioni del 200mo anniversario dell'inizio della guerra per l'indipendenza della Grecia dall'Impero ottomano. Lo riferiscono fonti del governo di Atene citate oggi dal portale online del quotidiano "Kathimerini". Anche il principe del Galles Carlo sarà il 25 marzo ad Atene. La partecipazione delle tre personalità internazionali avviene in risposta all'invito presentato dal primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, in qualità di rappresentanti dei Paesi che hanno combattuto contro l'Impero ottomano, a fianco della Grecia, nella battaglia di Navarino del 1827. Svoltasi nell'ottobre del 1827, questa battaglia ha visto Regno Unito, Francia e Russia offrire il sostegno alla Grecia contro le forze turche e egiziane nello scontro decisivo per ottenere l'indipendenza. La Grecia celebra quest'anno il 200mo anniversario dell'inizio della rivoluzione per l'indipendenza nel 1821. Lo scorso anno le celebrazioni erano state annullate a causa del Covid-19. (Gra)