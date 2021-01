Energia: Congo-Kinshasa, gruppo francese Eranove si aggiudica gara per fornitura energia solare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Eranove, insieme alle società Gridworks e Aee Power Ventures, si è aggiudicato la gara d’appalto per la progettazione, lo sviluppo, il finanziamento, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di tre mini-reti solari nei comuni di Gemena, Bumba e Isiro, nel nord della Repubblica democratica del Congo (Rdc), per un periodo di 25 anni. Il bando di gara internazionale, come riferisce il sito “Financial Afrik”, è stato indetto nel gennaio 2019 dal ministero dell'Energia e delle risorse idriche (Merh) congolese e gestito dall'Unità di coordinamento e gestione del progetto (Ucm) con l’obiettivo di rifornire di energia 460 mila abitanti nelle tre località. Le città di Gemena, Bumba e Isiro sono state scelte in particolare per il loro dinamismo economico e per l'assenza di soluzioni operative alternative affidabili, economiche e pulite per l'elettrificazione a breve e medio termine. Oltre al Gruppo Eranove, responsabile della gestione del progetto, della manutenzione degli impianti di produzione, della distribuzione e del marketing, il consorzio internazionale riunisce Gridworks, una piattaforma di sviluppo e investimento specializzata nella trasmissione e distribuzione di energia elettrica posseduta al 100 per cento dalla British Development Bank (Cdc) e Aee Power Ventures Group, presenti in 13 Paesi africani nella costruzione di infrastrutture elettriche.(Res)