Agricoltura: Rolfi su fitosanitario, assunzioni, nuova sede e investimenti

- "Un Piano triennale da 6,4 milioni di euro. Il fitosanitario è un tema cardine per il futuro dell'agricoltura. Nei mesi scorsi la Regione Lombardia ha assunto 20 funzionari che assumeranno il ruolo di Ispettori per potenziare il servizio e, presto, sarà inaugurata una nuova sede a Canneto sull'Oglio, in provincia di Mantova, nel cuore di una delle zone più importanti del vivaismo europeo. Vogliamo mettere in campo tutte le azioni necessarie per proteggere e conservare le coltivazioni lombarde". Lo ha detto l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, in seguito all'approvazione del Piano fitosanitario triennale da parte della Commissione consiliare. "Con questa riorganizzazione di funzioni - ha sottolineato l'assessore - sarà la direzione regionale dell'agricoltura a occuparsi di programmazione mentre a Ersaf spetterà l'attività di controllo. Un riordino che renderà più fluide le procedure per costruire interventi di difesa adeguati". Nel dettaglio gli obiettivi del documento sono: l'applicazione della nuova normativa UE di riferimento, l'individuazione di obiettivi strategici per il triennio, quali: il potenziamento della prevenzione dei rischi derivanti dagli organismi nocivi rafforzando i programmi di sorveglianza del territorio e di gestione delle emergenze, il dialogo con gli operatori professionali. (segue) (Com)