India: coronavirus, sospensione voli internazionali prorogata fino al 28 febbraio

- La Direzione generale dell’aviazione civile (Dgca) dell’India ha prorogato fino al 28 febbraio la sospensione dei voli internazionali a causa della pandemia di coronavirus, confermando la possibilità di consentire voli su rotte selezionate dalle autorità competenti caso per caso. La sospensione è in vigore dal 23 marzo 2020, ma a partire da maggio è stata organizzata una vasta operazione di rimpatri (la missione Vande Bharat). Inoltre, Nuova Delhi ha stretto accordi bilaterali con 24 paesi per tenere aperti dei corridoi aerei. I voli interni, invece, sono ripresi il 25 maggio. (Inn)