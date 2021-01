Regno Unito: un arresto dopo allarme bomba presso impianto produzione Astrazeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo è stato arrestato in seguito al ritrovamento di un pacco sospetto in un impianto di produzione del vaccino anti Covid-19 di Astrazeneca in Inghilterra. Nella giornata di ieri la Wockhardt UK, concessionaria dell'impianto, era stata costretta ad evacuare l'impianto, ed a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine e degli artificieri per un possibile allarme bomba. La polizia del Kent ha reso noto oggi di aver arrestato un uomo di 53 anni in connessione con gli eventi, e sarebbe sospettato di avere inviato il pacco, che rimane ancora sotto sequestro. (Rel)