Costa d’Avorio: firmato accordo di cooperazione tecnica con l’Agenzia francese di sviluppo

- L'Agenzia francese per lo sviluppo (Afd), Expertise France e la Cassa depositi e prestiti della Costa d’Avorio (Cdc-Ci) hanno firmato un memorandum d'intesa sulla cooperazione tecnica e finanziaria per una sovvenzione di 3 milioni di euro. L’accordo, secondo quanto riporta il sito d’informazione “Tribune Afrik”, mira a sostenere e rafforzare la struttura di Cdc-Ci per renderla un attore di riferimento nel mercato del finanziamento sostenibile. Nello specifico, lo stanziamento mira a supportare lo sviluppo del Cdc-Ci attraverso l'assistenza tecnica relativa a quattro componenti tra cui l'operazionalizzazione, la capacity building, la realizzazione di diversi studi di fattibilità e il sostegno finanziario. Presente alla cerimonia della firma, il ministro dell'Economia e delle finanze ivoriano, Adama Coulibaly, ha accolto con favore l'istituzione del nuovo quadro di cooperazione e ha espresso la disponibilità del suo dipartimento a lavorare per la corretta esecuzione del memorandum d’intesa.(Res)