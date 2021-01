Iran: Rohani, esportati 28 miliardi di dollari di materie prime non petrolifere nonostante sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran ha esportato 28 miliardi di dollari di materie prime non petrolifere nonostante le sanzioni. Lo ha dichiarato il presidente iraniano, Hassan Rohani, in un discorso pronunciato al termine della cerimonia di inaugurazione di una serie di progetti agricoli nelle provincie di Ardabil, Khuzestan e Golestan. Il presidente ha precisato che “nonostante le sanzioni l’Iran ha esportato oltre 28 miliardi di dollari di materie prime non petrolifere negli ultimi 10 mesi dell'attuale anno iraniano (iniziato il 20 marzo)”. Rohani ha espresso la sua gratitudine “alla resistenza del popolo durante il periodo difficile della pandemia e delle sanzioni, ringraziando gli agricoltori iraniani per il loro ruolo nella sicurezza alimentare del Paese”. (segue) (Res)