Iran: Rohani, esportati 28 miliardi di dollari di materie prime non petrolifere nonostante sanzioni (2)

- Secondo quanto di chiarato lo scorso 26 gennaio dal capo dell’Autorità delle dogane dell’Iran, Mehdi Mir Ashrafi, nei primi dieci mesi dell’anno iraniano corrente (20 marzo 2020 – 19 gennaio 2021) l’Iran ha scambiato 122,8 milioni di tonnellate di merci non-petrolifere, per un valore complessivo di 58,7 miliardi di dollari. Del volume totale di commerci nel periodo di riferimento, la quota delle esportazioni è stata pari a 94,5 milioni di tonnellate, per un valore di 28 miliardi di dollari, e 28,2 milioni di tonnellate quella delle importazioni, per 30,6 miliardi di dollari. Entrambi i dati segnano un calo considerevole rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, dato che le esportazioni in particolare registrano una perdita del 17,7 per cento e del 20 per cento, rispettivamente, in termini di peso e valore. Nell’ultimo mese tuttavia, ha aggiunto il funzionario, i dati sono aumentati significativamente rispetto al mese precedente, e nei prossimi mesi la tendenza dovrebbe mantenersi al rialzo. (Res)